Алина Лысенко оценила своё выступление на чемпионате Европы — 2026

Российская велогонщица, призёр чемпионата мира Алина Лысенко высказалась о бронзе чемпионата Европы — 2026 в Конье (Турция) по велотреку. Спортсменка из Москвы в двух турах одержала победу над Паулиной Грабош из Германии. Она опередила Лию Софи Фридрих (Германия) в двух заездах из трёх.

«Оцениваю свое выступление в спринте как хорошее. У меня неплохая форма, но в любом случае её пока недостаточно чтобы бороться с лидерами. Эмоции в любом случае положительные, спасибо всем за поддержку. Очень рада что на трибунах был мой тренер, смотрел моё выступление вживую, хотя и не мог быть рядом.

После чемпионата Европы мы будем готовиться к этапу Кубка мира в Перте, который будет в начале марта», — приводит слова Лысенко пресс-служба команды «Марафон-Тула».