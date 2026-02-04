Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Яна Бурлакова завоевала бронзу ЧЕ-2026 по велотреку в гите

Яна Бурлакова завоевала бронзу ЧЕ-2026 по велотреку в гите
Комментарии

Российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы – 2026 по велотреку в Конье (Турция) в гите на 1 км. Россиянка завершила дистанцию с результатом 1.04,17.

Чемпионкой Европы стала француженка Матильде Грос, которая пришла к финишу первой, показав результат 1.03,68. Серебряную медаль завоевала итальянская велогонщица Мириам Вече (1.04,10).

Велоспорт. Чемпионат Европы – 2026 на треке. Конье (Турция). Гит на 1 км, женщины:

1. Матильде Грос (Франция) – 1.03,68.
2. Мириам Вече (Италия) – 1.04,10.
3. Яна Бурлакова (Россия) – 1.04,17.
4. Софи Кейпвелл (Великобритания) – 1.04,80.
5. Штеффи ван дер Пит (Нидерланды) – 1.04,92.

Материалы по теме
«Я практически не ела». Российская конькобежка прошла сложный путь к Олимпиаде-2026
«Я практически не ела». Российская конькобежка прошла сложный путь к Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android