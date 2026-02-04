Яна Бурлакова завоевала бронзу ЧЕ-2026 по велотреку в гите

Российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы – 2026 по велотреку в Конье (Турция) в гите на 1 км. Россиянка завершила дистанцию с результатом 1.04,17.

Чемпионкой Европы стала француженка Матильде Грос, которая пришла к финишу первой, показав результат 1.03,68. Серебряную медаль завоевала итальянская велогонщица Мириам Вече (1.04,10).

Велоспорт. Чемпионат Европы – 2026 на треке. Конье (Турция). Гит на 1 км, женщины:

1. Матильде Грос (Франция) – 1.03,68.

2. Мириам Вече (Италия) – 1.04,10.

3. Яна Бурлакова (Россия) – 1.04,17.

4. Софи Кейпвелл (Великобритания) – 1.04,80.

5. Штеффи ван дер Пит (Нидерланды) – 1.04,92.