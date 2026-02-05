Скидки
Европейская федерация водных видов спорта с флагом допустила российских юниоров на турниры

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в молодёжных и юношеских соревнованиях с национальной символикой. Об этом следует из пресс-релиза федерации.

«Спортсмены с российскими или белорусскими паспортами допускаются к участию без проверки биографических данных и в полном соответствии с протоколами Европейской федерации водных видов спорта, касающимися флагов, гимнов, формы и сопутствующих элементов при условии, что соответствующие национальные спортивные организации имеют хорошую репутацию в Европейской федерации водных видов спорта», — говорится в релизе.

