Россиянка Алина Лысенко выиграла золото на чемпионате Европы по велотреку в кейрине

Российская велогонщица, призёр чемпионата мира Алина Лысенко выиграла золото на чемпионате Европы по велотреку в кейрине, который проходит в Конье (Турция). Второй стала французская спортсменка Матильда Гро, отстав на 0,212. Третье место заняла Леа Фридрих из Германии (+0,234).

Ещё одна россиянка Яна Бурлакова в кейрине заняла седьмое место.

Во вторник, 3 февраля, Алина Лысенко на чемпионате Европы взяла бронзовую медаль в спринте. Ранее серебряную медаль в дисциплине скретч выиграл Илья Савекин, а Лев Гонов стал лучшим в индивидуальной гонке преследования. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.