Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Расслабляться пока что некогда». Лысенко — о победе в кейрине на ЧЕ-2026

«Расслабляться пока что некогда». Лысенко — о победе в кейрине на ЧЕ-2026
Комментарии

Российская велогонщица, призёр чемпионата мира Алина Лысенко поделилась впечатлениями после победы на чемпионате Европы – 2026 в Конье (Турция). Россиянка взяла золотую медаль в кейрине, опередив обладательницу серебряной медали француженку Матильду Гро на 0,212 секунды.

«Я очень рада своей победе, но меньше чем через месяц у меня Кубок мира, плюс послезавтра мне надо проехать заезды в Москве. Расслабляться пока что некогда – будем готовиться дальше. Спасибо большое всем за поддержку и за поздравления», – сказала Лысенко после финиша.

22-летняя Лысенко выиграла вторую медаль чемпионата Европы – 2026. Ранее она стала бронзовым призёром в спринтерских соревнованиях.

Материалы по теме
«Я практически не ела». Российская конькобежка прошла сложный путь к Олимпиаде-2026
«Я практически не ела». Российская конькобежка прошла сложный путь к Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android