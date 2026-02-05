«Расслабляться пока что некогда». Лысенко — о победе в кейрине на ЧЕ-2026

Российская велогонщица, призёр чемпионата мира Алина Лысенко поделилась впечатлениями после победы на чемпионате Европы – 2026 в Конье (Турция). Россиянка взяла золотую медаль в кейрине, опередив обладательницу серебряной медали француженку Матильду Гро на 0,212 секунды.

«Я очень рада своей победе, но меньше чем через месяц у меня Кубок мира, плюс послезавтра мне надо проехать заезды в Москве. Расслабляться пока что некогда – будем готовиться дальше. Спасибо большое всем за поддержку и за поздравления», – сказала Лысенко после финиша.

22-летняя Лысенко выиграла вторую медаль чемпионата Европы – 2026. Ранее она стала бронзовым призёром в спринтерских соревнованиях.