Усэйн Болт заявил, что 41-летний Льюис Хэмилтон вернётся на вершину Формулы-1

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт высказался о 41-летнем семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне, выступающем в команде «Феррари».

«Для меня это всегда будет сложно. Но как человек, который знает, что нужно, чтобы попасть на вершину, могу сказать, что никогда ничего не будет идеально. Вернуться на вершину гораздо проще, потому что ты знаешь, какая работа требуется и что нужно сделать, чтобы снова оказаться наверху. Так что для меня ясно: Льюису будет непросто. Ему потребуется как минимум два года, чтобы по-настоящему освоиться, влиться в команду и привыкнуть к «Феррари». Поэтому я с нетерпением жду предстоящих лет; он действительно снова заявит о себе.

Считаю ли я до сих пор его величайшим? Да, определённо, без сомнения. Я с нетерпением жду момента, когда он снова окажется на вершине, потому что, как я сказал, он знает, что нужно, чтобы добраться туда и остаться там», — приводит слова Болта издание RacingNews365.