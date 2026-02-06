Россиянин Александр Власов занял второе место на разделке «Вуэльты Валенсии»

Российский велогонщик команды Red Bull-Bora-Hansgrohe Александр Власов на втором этапе испанской многодневки высшей категории «Вуэльта Валенсия» в гонке с раздельным старом на 17 километров занял второе место.

Победу на этапе одержал сокомандник Александра — чемпион мира Ремко Эвенепул. Бельгиец показал результат 20.12,803. Александр Власов закончил гонку с результатом — 20.20,838. Третью строчку занял Матиас Вацек из Lidl — Trek — 20.28,466.

В генеральной классификации Александр Власов занимает девятую позицию с отставанием в 10 секунд от лидера гонки Биньяма Гирмая. Гонка завершится в Валенсии 8 февраля.