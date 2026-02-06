Российской велогонщице, призёру чемпионата мира Алине Лысенко присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». Об этом стало известно из приказа Министерства спорта Российской Федерации о присвоении почётного звания.

На чемпионате Европы в Конье (Турция) 22-летняя Лысенко выиграла золото в кейрине, опередив обладательницу серебряной медали француженку Матильду Гро на 0,212 секунды. Она также выиграла бронзовую медаль в спринте. Спортсменка является бронзовым призёром чемпионата мира 2025 года в спринтерской гонке.

Российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе и только в личных видах программы.