Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алине Лысенко присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»

Алине Лысенко присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»
Комментарии

Российской велогонщице, призёру чемпионата мира Алине Лысенко присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». Об этом стало известно из приказа Министерства спорта Российской Федерации о присвоении почётного звания.

На чемпионате Европы в Конье (Турция) 22-летняя Лысенко выиграла золото в кейрине, опередив обладательницу серебряной медали француженку Матильду Гро на 0,212 секунды. Она также выиграла бронзовую медаль в спринте. Спортсменка является бронзовым призёром чемпионата мира 2025 года в спринтерской гонке.

Российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе и только в личных видах программы.

Материалы по теме
«Расслабляться пока что некогда». Лысенко — о победе в кейрине на ЧЕ-2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android