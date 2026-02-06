«На рабочем уровне». Дегтярёв рассказал о текущих взаимоотношениях России с ВАДА

Министр спорта Российский Федерации и председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв объяснил, как проходит общение РУСАДА с ВАДА на фоне санкций против России.

«В связи с некорректным переводом и цитированием в ряде СМИ заявления гендиректора ВАДА Оливье Ниггли относительно сроков и обстоятельств восстановления статуса РУСАДА вынужден дать ряд пояснений.

Санкции, наложенные на Россию решением Спортивного арбитражного суда из-за допингового дела, истекли в 2022 году и более не применяются, подтвердил гендиректор ВАДА Оливье Ниггли. Сейчас вопрос восстановления статуса РУСАДА в значительной степени технический, для этого нам предстоит сделать ряд шагов.

Прежде всего внести поправки в наше антидопинговое законодательство, обновить его в соответствии с Кодексом ВАДА.

Поправки в закон разработаны Министерством спорта России совместно с депутатами, внесены в Госдуму и уже прошли первое чтение, второе мы ожидаем в ближайшее время. Это позволит завершить арбитражный процесс по делу РУСАДА-ВАДА в Спортивном арбитражном суде.

Второй пункт, который нам нужно выполнить, – провести аудит РУСАДА. Это должно произойти в этом году, когда мы приведём наше антидопинговое законодательство в соответствие с Кодексом ВАДА.

В октябре 2025 года в Париже, на полях X сессии Конференции сторон Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте мы обсуждали с гендиректором ВАДА Оливье Ниггли предстоящую работу экспертов организации в России и ждём их в Москве.

Хочу подчеркнуть, что ВАДА и РУСАДА уже сейчас взаимодействуют на рабочем уровне, о чём сообщил сам Оливье Ниггли на днях в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что фактически процесс восстановления статуса РУСАДА уже идёт и никак не связан с внешними обстоятельствами», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.