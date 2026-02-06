Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Все велосипеды сборной России по велоспорту потерялись во время возвращения с ЧЕ

Все велосипеды сборной России по велоспорту потерялись во время возвращения с ЧЕ
Комментарии

Сборная России по велоспорту прилетела в Москву после чемпионата Европы, однако в багаже спортсменов не оказалось ни одного велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале. Техника потерялась в одном из аэропортов Турции, где проходил чемпионат Европы.

«Случай для велосипедного спорта не рядовой, такие ситуации бывают. Но ситуация неприятная — ни одной коробки из всех. Разбираемся с логистикой и авиакомпанией. Ребята дома, а за технику продолжаем держать кулачки!» — сказано в заявлении.

На чемпионате Европы в Конье россияне завоевали шесть наград: две золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Спортсменка выиграла золото и бронзу на прошедшем турнире:
Алине Лысенко присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android