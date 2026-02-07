«Чеховские медведи» сыграли вничью с «Пермскими медведями» и вышли в «Финал четырёх»

Гандболисты «Чеховских медведей» сыграли вничью во втором матче 1/4 финала Кубка России — 2025/2026 с «Пермскими медведями». Встреча проходила в Чехове и завершилась со счётом 37:37 (17:18, 18:17).

Гандбол. Кубок России – 2025/2026. 1/4 финала, мужчины:

«Чеховские медведи» Чехов – «Пермские медведи» Пермь — 37:37 (17:18, 18:17).

В первом матче команд победу одержали гандболисты из Чехова со счётом 36:35 (16:21, 15:19).Таким образом, «Чеховские медведи» прошли в «Финал четырёх» Кубка России по гандболу.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА, который в финале прошлогоднего розыгрыша турнира обыграл Зенит» (Санкт-Петербург) со счётом 35:24.