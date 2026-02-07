Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Чеховские медведи» сыграли вничью с «Пермскими медведями» и вышли в «Финал четырёх»

«Чеховские медведи» сыграли вничью с «Пермскими медведями» и вышли в «Финал четырёх»
Комментарии

Гандболисты «Чеховских медведей» сыграли вничью во втором матче 1/4 финала Кубка России — 2025/2026 с «Пермскими медведями». Встреча проходила в Чехове и завершилась со счётом 37:37 (17:18, 18:17).

Гандбол. Кубок России – 2025/2026. 1/4 финала, мужчины:

  • «Чеховские медведи» Чехов – «Пермские медведи» Пермь — 37:37 (17:18, 18:17).

В первом матче команд победу одержали гандболисты из Чехова со счётом 36:35 (16:21, 15:19).Таким образом, «Чеховские медведи» прошли в «Финал четырёх» Кубка России по гандболу.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА, который в финале прошлогоднего розыгрыша турнира обыграл Зенит» (Санкт-Петербург) со счётом 35:24.

Материалы по теме
Скандал с участием Гуменника и рекорд Италии в коньках! Сложный 1-й день Игр-2026. LIVE
Live
Скандал с участием Гуменника и рекорд Италии в коньках! Сложный 1-й день Игр-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android