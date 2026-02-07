Скидки
Сборная Испании выиграла чемпионат Европы — 2026 по футзалу, победив Португалию в финале

Сборная Испании по футзалу одержала победу на чемпионате Европы — 2026, который проходил в Литве, Латвии и Словении. В финальном матче, проходившем в словенской Любляне, испанские футзалисты победили Португалию со счётом 5:3.

В составе сборной Испании хет-трик оформил Антонио, голами также отметились Райя и Адольфо. За Португалию голы забивали Афонсу Жезуш, Рубен Гойш и Паулета. Португальцы побеждали на чемпионате Европы дважды подряд — в 2018 и 2022 годах.

Третье место на чемпионате Европы заняла сборная Хорватии. В матчи за бронзу хорваты одолели французов. Основное время матча завершилось вничью (5:5), Хорватия оказалась сильнее соперников по пенальти (6:5).

