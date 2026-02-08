Скидки
Дарья Осипова высказалась о своей золотой медали на дистанции 60 м на «Русской зиме»

Легкоатлетка, рекордсменка России в возрастной категории U20, Дарья Осипова поделилась впечатлениями от своего выступления, а также рассказала о «международной» обстановке «Русской зимы» в Москве в 2026 году. Напомним, Осипова завоевала золото на дистанции 60 м с барьерами с повторением своего лучшего результата в сезоне — 7.99 с.

«Конечно, это заряжает, подстёгивает. Очень интересно принимать участие в соревнованиях с иностранными спортсменами. Видно, что они знают, что нужно делать, в какое время. Следишь за ними и набираешься опыта.
К сожалению, мне не хватало тренера на разминке. Конечно, он был на трибуне, но предпочитаю, чтобы он был рядом. Думаю, в таком случае результат мог быть ещё лучше

Дальнейшие соревнования? На следующей неделе еду в Волгограде на первенство России до 23 лет, далее в Санкт-Петербург на «Мемориал Алексеева», — передаёт слова Осиповой корреспондент «Чемпионата» Мария Бульчук.

Отметим, 21-летняя Осипова с запасом опередила ближайшую соперницу — кубинку Грейсис Робле, которая финишировала с результатом 8.10 с. Третье место осталось за россиянкой Вероникой Ратиевой, ставшей бронзовым призёром со временем 8.20 с. Турнир «Русская зимы» традиционно входит в число ключевых стартов зимнего легкоатлетического сезона и является одной из главных международных площадок для соревнований в помещениях в России.

