Кубинская легкоатлетка Леянис Перес рассказала, что её больше всего восхищает в России

Кубинская легкоатлетка действующая чемпионка мира, чемпионка мира в помещении Леянис Перес Эрнандес прокомментировала свою победу на турнире «Русская зима» в Москве, а также поделилась впечатлениями от России.

«Сегодняшнее выступление – одно из лучших событий в моей жизни. Но могу сказать, я знала, что что-то подобное произойдёт, потому что я очень к этому стремилась, очень хотела продолжать прыгать.

Очень счастлива находиться здесь, несмотря на все сложности, на климат, на этот мороз, на всё, что с нами творит русская зима – я очень рада участвовать в этих соревнованиях. Это потрясающее мероприятие, всё здесь великолепно, меня переполняет радость от «Русской зимы».

Не знала про эти соревнования, пока мне о них не рассказал мой тренер. Слышала, что здесь будет очень холодно, да и во многом поездка сюда – это непросто, но я всё же рискнула, чему невероятно рада. Буду ждать следующего приглашения на подобные соревнования. Я впервые здесь, очень довольна этим опытом и с радостью поделюсь этими впечатлениями и в своей стране.

В первую очередь в России меня восхищают люди. Я бывала во многих странах и такое отношение редко где встречала. Буду приезжать сюда с огромным удовольствием, потрясающая страна, здесь все очень красиво, соответствующий подход к делу и вообще ко всему», — передаёт слова Перес корреспондент «Чемпионата» Мария Бульчук.

Перес победила с лучшим результатом в мировом сезоне – 14.75 м.