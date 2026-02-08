Ангелина Мельникова выступит в клубном чемпионате Италии по гимнастике

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова примет участие в клубном чемпионате Италии по гимнастике. В сезоне-2026 она будет выступать за команду ASD Libertas Ginnastica Vercelli.

«Моё маленькое рабочее путешествие в Верчелли. Так часто, как в Италии, я не бываю нигде, обожаю эту страну: красивый язык, вкусная еда.

Вчера состоялась презентация команды в Серии А. Я буду выступать за команду ASD Libertas Ginnastica Vercelli.

Мне даже удалось потренироваться вместе с девочками несколько тренировок.

Спасибо клубу за приглашение! Для меня радость разделить с вами соревнования, эмоции и время. Увидимся через две недели в городе Модена», – написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Первый тур итальянского клубного чемпионата по гимнастике пройдёт 28 февраля в Модене, финал запланирован на 16 мая, его примет Бергамо.