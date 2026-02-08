Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ангелина Мельникова выступит в клубном чемпионате Италии по гимнастике

Ангелина Мельникова выступит в клубном чемпионате Италии по гимнастике
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова примет участие в клубном чемпионате Италии по гимнастике. В сезоне-2026 она будет выступать за команду ASD Libertas Ginnastica Vercelli.

«Моё маленькое рабочее путешествие в Верчелли. Так часто, как в Италии, я не бываю нигде, обожаю эту страну: красивый язык, вкусная еда.

Вчера состоялась презентация команды в Серии А. Я буду выступать за команду ASD Libertas Ginnastica Vercelli.

Мне даже удалось потренироваться вместе с девочками несколько тренировок.

Спасибо клубу за приглашение! Для меня радость разделить с вами соревнования, эмоции и время. Увидимся через две недели в городе Модена», – написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Первый тур итальянского клубного чемпионата по гимнастике пройдёт 28 февраля в Модене, финал запланирован на 16 мая, его примет Бергамо.

Материалы по теме
Мельникова не планирует выступать на этапах Кубка мира в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android