Рэпер Дрейк проиграл $ 1 млн, сделав неверную ставку на Супербоул-2026

Канадский рэпер Дрейк проиграл $ 1 млн, сделав ставку на Супербоул-2026, который прошёл в США (Санта-Клара, Калифорния). Это главное спортивное событие года в американском футболе. Музыкальный исполнитель не угадал победителя встречи.

В матче за чемпионский титул НФЛ встретились «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс». Игра завершилась разгромной победой «Сиэтла» со счётом 29:13.

«Сихокс» доминировали на протяжении всей встречи, выиграв все четыре четверти — 3:0, 6:0, 3:0 и 17:13. Команда уверенно контролировала ход матча и не позволила сопернику навязать борьбу. Для команды это второй чемпионский титул в истории. «Сиэтл» уже выигрывал Супербоул в 2014 году, разгромив «Бронкос» со счётом 43:8.