В Москве прошёл Кубок олимпийских чемпионов AAACUP

7 и 8 февраля Москва превратилась в эпицентр гребного противостояния. В спортивном комплексе «Баскет Холл Москва» состоялся Кубок олимпийских чемпионов AAACUP по индор-гребле — турнир, где сила воли и точность гребка определяются в цифровом пространстве эргометров.

В программу стартов во второй раз вошли и первенства России по гребле-индор среди юношей и девушек до 17 лет и до 19 лет — ключевые соревнования для молодых атлетов, формирующих резерв сборной.

Это событие — не просто смотр сил, но и дань традициям, переложенным на современный, технологичный лад. Тренажеры, будь то имитация байдарки, каноэ или академической лодки, являются точными инструментами, позволяющими атлетам испытать себя в условиях, максимально приближённых к открытой воде. В программу соревнований вошли, как классические дистанции, ставшие золотым стандартом для «гребли-индор» (2000 и 1000 метров), так и форматы, требующие не только выносливости, но и молниеносной реакции в командной работе.

Особый ажиотаж вызвало долгожданное возвращение в программу гонок на тренажёрах «Дракон». Эта дисциплина, отсутствовавшая в программе AAACUP целых три года, стала настоящим украшением Кубка. Более 50 команд вышли на старт и доказали, что сплочённость и взаимная поддержка заставляют сердца биться в едином ритме и достигать новых высот.

Организаторы, всегда стремящиеся раздвинуть горизонты гребли включили в программу несколько уникальных дисциплин, сочетающих классику и новаторство. Настоящей проверкой возможностей человеческого тела стала гонка TITANIUM AAATHLON. Представители 15 видов спорта, олимпийские призёры, чемпионы мира и Европы, более 30 участников шоу «Титаны», профессиональные гребцы, любители, представители кроссфита бились друг с другом за звание самого универсального атлета AAACUP.

Одним из авторов этой гонки стал основатель Кубка, Олимпийский чемпион по гребле на байдарках, участник шоу «Титаны» Юрий Постригай.

«На протяжении многих лет я работаю над популяризацией гребли, приглашаю разных людей попробовать погрести в лодке, провожу для них индивидуальные тренировки. А тут получилось привлечь сразу много ребят из разных сфер и видов спорта. На одной арене у нас соревновались, например, футболист Федор Кудряшов, актёр Анар, призёр олимпийских игр по плаванию Евгений Коротышкин, хоккеист Пётр Карпов, боец ММА Александр Земляков, трёхкратный чемпион Европы по сумо Владимир Чайка. Все они прочувствовали нашу атмосферу, прикоснулись к гребле и, по их же словам, остались в восторге. Теперь ждём их на воде!» — сказал Постригай.

Гребля на классическом эргометре и «Драконе» переплелась с элементами кроссфита. Между двумя видами гребли спортсмены делали запрыгивания на тумбу и берпи. Участники узнали количество этапов и их правила на месте, что сделало гонку соревнованием не только мышц, но и мгновенной психологической адаптации.

Изюминкой Кубка стала гонка SpaceMIX – микс-эстафета на байдарке или каноэ. Составы команд были сформированы путем открытой жеребьёвки. По ее итогам в одной из команд оказалось два многократных чемпиона мира по гребле на байдарках, представители республики Беларусь Дмитрий Натынчик и Никита Бориков, а также два опытных мастера спорта по гребле – 38-летняя Ольга Голубочкина и 64-летняя Анна Павличенко. Поддержка чемпионов помогала женщинам на протяжении всей дистанции, но до пьедестала не хватило несколько секунд. Команда финишировала четвёртой, но точно завоевала сердца всех болельщиков.

Кубок олимпийских чемпионов AAACUP в очередной раз доказал, что открыт для всех, чьё сердце отдано веслу, независимо от уровня подготовки и возраста.

