Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Михаил Дегтярёв допустил запрет на въезд в РФ спортсменам, сменившим гражданство

Михаил Дегтярёв допустил запрет на въезд в РФ спортсменам, сменившим гражданство
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв допустил, что спортсменам, сменившим гражданство, будет запрещён въезд в страну.

«Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт — и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придём», – сказал Дегтярёв в выпуске видео «Центрального канала».

Ранее шахматист Владимир Федосеев по приказу, подписанному Дегтярёвым, был лишён всех званий после резкой критики действий российских властей, а также смены гражданства. В 2023 году он объявил о намерении вступать за Словению.

Материалы по теме
3 сборные, которые преподнесут сенсацию на Олимпийских играх — 2026
3 сборные, которые преподнесут сенсацию на Олимпийских играх — 2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android