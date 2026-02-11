Михаил Дегтярёв допустил запрет на въезд в РФ спортсменам, сменившим гражданство

Министр спорта России Михаил Дегтярёв допустил, что спортсменам, сменившим гражданство, будет запрещён въезд в страну.

«Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт — и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придём», – сказал Дегтярёв в выпуске видео «Центрального канала».

Ранее шахматист Владимир Федосеев по приказу, подписанному Дегтярёвым, был лишён всех званий после резкой критики действий российских властей, а также смены гражданства. В 2023 году он объявил о намерении вступать за Словению.