Дегтярёв разъяснил позицию касательно запрета на въезд спортсменам, сменившим гражданство

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв разъяснил свою позицию касательно инициативы запретить въезд в РФ российским спортсменам, сменившим спортивное гражданство.

«Когда переход в другую сборную, команду под другим флагом носит вероломный характер, мы однозначно должны применять санкции. Мы уже выпустили приказ о лишении спортивных званий. Считаю, что это нужно развить вплоть до запрета пользования спортивной инфраструктурой России. Потому что сегодня есть спортсмены, которых мы воспитали, выкормили, они выступают под другим флагом, а по-прежнему готовятся в России. Есть такие. Вопрос многослойный, понятно, мы не будем закрывать границу, у нас и полномочий таких нет.

Этот вопрос находится в области этики, а не запрещения. Те спортсмены, которые выросли в России, любят Россию и выступают за неё в сложнейших условиях, и сегодня пробиваются на чемпионаты мира, заслуживают уважения. Те, кто ради сиюминутных карьерных побуждений меняют флаг или вообще гражданство, то это, конечно, те, с кем нам не по пути. Мы их не ждём на спортивных объектах, нигде. На соревнования пусть приезжают», — сказал Дегтярёв в эфире «России 24».