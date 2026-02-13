Российских гребцов допустили до международных соревнований во всех классах судов

Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) допустил гребцов из России и Беларуси до международных соревнований в нейтральном статусе во всех классах судов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР) в социальных сетях.

«Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в нейтральном статусе во всех классах судов на всех соревнованиях по гребному спорту, проводимых под эгидой World Rowing, в том числе на чемпионате мира в дисциплине гребля-индор, на Всемирной регате мастеров, чемпионате мира по прибрежной гребле и финалах пляжного спринта.

Расширение списка дисциплин и турниров, в которых российские гребцы смогут участвовать в нейтральном статусе, подтверждает, что мы движемся в верном направлении, даже самые непримиримые федерации со временем вернут российских спортсменов на международные старты без каких-либо ограничений», — говорится в заявлении организации.