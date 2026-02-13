Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российских гребцов допустили до международных соревнований во всех классах судов

Российских гребцов допустили до международных соревнований во всех классах судов
Комментарии

Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) допустил гребцов из России и Беларуси до международных соревнований в нейтральном статусе во всех классах судов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР) в социальных сетях.

«Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в нейтральном статусе во всех классах судов на всех соревнованиях по гребному спорту, проводимых под эгидой World Rowing, в том числе на чемпионате мира в дисциплине гребля-индор, на Всемирной регате мастеров, чемпионате мира по прибрежной гребле и финалах пляжного спринта.

Расширение списка дисциплин и турниров, в которых российские гребцы смогут участвовать в нейтральном статусе, подтверждает, что мы движемся в верном направлении, даже самые непримиримые федерации со временем вернут российских спортсменов на международные старты без каких-либо ограничений», — говорится в заявлении организации.

Материалы по теме
Прорвётся ли Коростелёв на олимпийский подиум? Следим за разделкой на Играх-2026! LIVE
Live
Прорвётся ли Коростелёв на олимпийский подиум? Следим за разделкой на Играх-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android