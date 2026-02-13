Скидки
Гандболисты ЦСКА обыграли «Чеховских медведей» в матче Суперлиги-2025/2026

Гандболисты ЦСКА обыграли «Чеховских медведей» в матче Суперлиги-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, состоялся матч Суперлиги-2025/2026 по гандболу, где встречались «Чеховские медведи» и московский клуб ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 32:27 (13:14) в пользу ЦСКА.

Гандбол. Суперлига-2025/2026. Результат матча:

ЦСКА (Москва) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 32:27 (13:14).

После 18 сыгранных встреч «Чеховские медведи» занимают четвёртое место в турнирной таблице, в активе команды 25 очков. ЦСКА занимает третью строчку по итогам 17 матчей. На счету команды 31 очко. На второй строчке располагается «Зенит» (31). Возглавляют турнирную таблицу «Пермские медведи». Команда набрала 31 очко.

