Как звёзды спорта покоряли зимний турнир AAACUP

Участники шоу «Титаны» — от футболистов до кроссфит-атлетов — впервые испытали себя в зимнем формате индор-гребли на турнире AAACUP. Для многих это стало настоящим вызовом на выносливость и координацию, но эмоции оказались исключительно яркими. Делимся честными впечатлениями спортсменов о новом опыте, борьбе и атмосфере большого спортивного праздника.

Фёдор Кудряшов

Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России, четырежды серебряный призёр чемпионата России, участник третьего сезона шоу «Титаны» на ТНТ.

Фото: Пресс-служба Кубка Олимпийских чемпионов AAACUP

«Я первый раз участвую в подобном мероприятии. Когда Юра Постригай мне предложил попробовать свои силы на Зимнем кубке олимпийских чемпионов AAACUP, он мне сказал — не готовься, будет весело. Хотите честно?! Я чуть не умер.

На самом деле, очень круто и интересно было придумано. Сначала гребёшь на тренажёре «Дракон», который я никогда в жизни не видел, дальше были запрыгивания на тумбу и завершающим — концепт. Это был интересный опыт.

Я даже не ожидал и не представлял, что турнир такой масштабный, так много участников. Честно — я поражён. Очень приятно участвовать и видеть так много любителей спорта, гребли. Спасибо».

Евгений Коротышкин

Российский пловец, призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпион мира 2010 года. Участник первого сезона шоу «Титаны» и четвёртого сезона шоу «Титаны. Битва сезонов» на ТНТ.

Фото: Пресс-служба Кубка Олимпийских чемпионов AAACUP

«Отличное мероприятие, а, главное, оно подходит практически всем, даже не спортсменам из циклических видов спорта. Для нас же, цикликов, это вообще такое удовольствие. Спасибо организаторам, что в зимний период, когда выйти на воду нельзя, есть возможность принять участие в соревнованиях, которые объединяют спортсменов и любителей, популяризируют вид спорта. Команда организаторов делает большое дело.

Греблю я попробовал в прошлом году на летнем кубке в драконе, мы очень старались, сломали несколько вёсел, думал, больше не позовут (смеётся), но позвали. В итоге первый раз попробовал греблю на «драконе индор». Это абсолютно разные ощущения. Я как пловец знаю, как обращаться с водой, как ловить поток. Тренажёр же — новый опыт, но было интересно. Пришёл в том числе из-за своих друзей из гребли, в том числе с кем-то были в шоу «Титаны».

Николай Бобылев

Российский учитель физкультуры и спортсмен, выступающий в армрестлинге, пауэрлифтинге и других силовых видах спорта. Победитель второго сезона шоу «Титаны» на ТНТ.

«Зимний формат гребли насыщенный — два вида тренажёров с элементами кроссфита. Такой формат нам, как Титанам и мне лично, сильно зашёл, потому что он и функциональный, и разнообразный в плане тренажёров. Как преподаватель могу сказать, что тренажёр «Дракон» можно было бы смело использовать в школах. Потому что он по сопротивлению легче, чем концепт, и детям было бы гораздо удобнее на нём. Ты работаешь корпусом и руками, считаю, что для подросткового возраста это самый оптимальный вариант для физического развития.

Мероприятие прошло очень круто. Самое классное — здесь собрались не только одни профессионалы гребли, но и спортсмены из разных видов спорта. Это объединение разных видов спорта в совокупности дало такой классный результат».

Денис Саратов

Российский спортсмен в дисциплине воркаут, установивший мировые рекорды в отжиманиях на брусьях и в отжиманиях от пола. Участник первого сезона шоу «Титаны» и четвёртого сезона шоу «Титаны. Битва сезонов» на ТНТ.

«Я единственный их мужчин [участников шоу], кто встал на пьедестал награждения в дисциплине TITANIUM AAATHLON. После первого квалификационного раунда думал, что не справлюсь – было очень тяжело, не хотел даже идти в полуфинал. Формат объединения гребли и кроссфита крутой, может подойти для любого спортсмена. Каждый спортсмен отрывался вперёд на дистанции именно в своём виде спорта, и непонятно было сразу, кто же победит.

С греблей я уже знаком, летом принимал участие в Летнем Кубке AAACUP в командном испытании на «драконах», где мы одержали победу с командой «Титанов».

Зимний формат соревнований для обычного спортсмена намного тяжелее, тут больше функционала, больше нужно дышать. Гребные тренажёры — это вообще очень крутые и функциональные тренажёры, они развивают в тебе невероятную выносливость. Было очень тяжело, но мне понравилось!»

Геннадий Мальковский

Российский спортсмен, выступающий в кроссфите, участник второго сезона шоу «Титаны» и четвёртого сезона шоу «Титаны. Битва сезонов» на ТНТ.

«Это был мой первый опыт гребли на тренажёре «Дракон», чувства непередаваемые. Одновременно сражаются внутри два беса. С одной стороны, прикольно, весело, задорно, а с другой стороны, это было очень сложно. Держишь эту палку-весло и не понимаешь, одной рукой надо тянуть, другой рукой нужно толкать, и вот не получается первое время правильно скоординировать эти движения.

Эмоции от гонки только положительные, несмотря на то что сейчас у меня пульс ещё под 130, ещё немного пребываю в прострации. Был приятно удивлён, что сегодня такой сильный состав, как из гребцов, так и из «Титанов».

Академическая гребля уже была в шоу «Титаны», как раз в финале моего второго сезона. И, кстати, мне удалось победить в этом задании. Было бы круто, если в шоу добавили испытания на «Драконе».

Пётр Карпов

Российский хоккеист, участник российских и международных соревнований, участник третьего сезона шоу «Титаны» и четвёртого сезона шоу «Титаны. Битва сезонов» на ТНТ.

«Мне выпала честь впервые попробовать тренажёр «Дракон». Признаюсь, это был настоящий вызов, особенно когда не понимаешь, с какой стороны подступиться. И уж точно я не ожидал такого высокого уровня организации!

Я ехал сюда на пять минут постоять, а в итоге выложился по полной. Я снова ощутил эту атмосферу титанов, этот мандраж».

Альбина и Регина Мухаметшины

Российские тяжелоатлетки, мастера спорта России по тяжёлой атлетике, участницы второго сезона шоу «Титаны» и четвёртого сезона шоу «Титаны. Битва сезонов» на ТНТ.

«Соревнования замечательные, но очень тяжёлые. Я уже дважды умерла и дважды воскресла. Мы прошли квалификацию, затем полуфинал и после каждого валялись без сил.

Мы с сестрой заняли пятые места в своих полуфиналах, поэтому между нами решалось, кто пойдёт в финал. И так получилось, что Регина попала в финал с последним результатом, но снялась.

Мы занимались греблей академической, и поэтому на концерте более-менее могли догнать соперников своих, но всё равно этого не хватило, чтобы показать хороший, достойный результат.

Технически очень сложно на «Драконе», но очень интересно. Нужно иметь колоссальное здоровье, чтобы заниматься этим видом спорта. Гребля создаёт идеального универсального атлета, что делает гребцов главными фаворитами шоу «Титаны». У гребцов беспрецедентная силовая выносливость, крепчайший хват и психологическая устойчивость».

