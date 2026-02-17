Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 10 известных спортсменов из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении десяти российских спортсменов. Соответствующий документ был опубликован на его сайте.

К указу прилагается список лиц, против которых вводятся ограничения. В него вошли следующие спортсмены и спортивные деятели из России: борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Фёдор Чудинов, лучница Светлана Гомбоева, президент FIDE Аркадий Дворкович, саблистка Яна Егорян, олимпийский чемпион и чемпион мира по тхэквондо Владислав Ларин, гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова и тхэквондист Максим Храмцов.

Ограничительные меры касаются персональных экономических санкций и других специальных мер, направленных на ограничение участия этих спортсменов в международных спортивных мероприятиях и финансовых операциях, связанных с Украиной.

