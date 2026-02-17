Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 10 известных спортсменов из России

Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 10 известных спортсменов из России
Комментарии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении десяти российских спортсменов. Соответствующий документ был опубликован на его сайте.

К указу прилагается список лиц, против которых вводятся ограничения. В него вошли следующие спортсмены и спортивные деятели из России: борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Фёдор Чудинов, лучница Светлана Гомбоева, президент FIDE Аркадий Дворкович, саблистка Яна Егорян, олимпийский чемпион и чемпион мира по тхэквондо Владислав Ларин, гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова и тхэквондист Максим Храмцов.

Ограничительные меры касаются персональных экономических санкций и других специальных мер, направленных на ограничение участия этих спортсменов в международных спортивных мероприятиях и финансовых операциях, связанных с Украиной.

Как волейболистки играют под санкциями

Материалы по теме
Станислав Черчесов рассказал, как влияют санкции на «Ахмат»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android