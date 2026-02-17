Скидки
«Хочется чуть притормозить». Есипенко — о подготовке к Турниру претендентов — 2026

23-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, как проходит подготовка к Турниру претендентов – 2026, который пройдёт с 29 марта по 15 апреля в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра. На базе команды в Белграде был организован буткемп, куда Андрей приехал со своими секундантами для совместной работы.

«Хочется чуть притормозить и спокойно поработать все проблемные моменты. Пока есть две недели без турниров, собрались на нашей базе Virtus. pro в Белграде, с нормальной концентрацией на процессе. Ожидаю, что получится глубже разобраться в своих слабых местах — понять, где ошибки идут по инерции, а где не хватает дисциплины. Хочется освежить дебютный репертуар, найти несколько новых идей», — приводит слова Есипенко Шахматы+.

Ян Непомнящий назвал двух главных фаворитов Турнира претендентов — 2026 у мужчин
