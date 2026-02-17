Стартовал приём заявок на IX Премию СБК

«СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» объявляет о начале приёма заявок на IX Премию СБК – ключевую награду в сфере спортивного бизнеса в России и на международной арене. Премия ежегодно объединяет проекты, компании и управленцев, которые формируют современную спортивную индустрию и задают ориентиры для рынка.

Премия уже в девятый раз объединит лидеров среди спортивных объектов, клубов, лиг, федераций, спонсоров, девелоперов, производителей и других организаций спортивной отрасли. Участники Премии демонстрируют то, как развивается спортивный бизнес: от инфраструктурных проектов и управления объектами до маркетинга, коммерции, цифровых решений и новых форматов взаимодействия с аудиторией.

Фото: Премия СБК

В 2026 году Премия СБК проходит в обновлённом формате: представлено 26 номинаций, из которых 10 – новые.

Впервые в рамках Премии СБК выделен отдельный блок онлайн-номинаций. Наряду с новым форматом, также сохраняются традиционные офлайн-номинации.

Лауреатов определяет независимое жюри, в состав которого входят более 200 экспертов отрасли – представители спортивных организаций, бизнеса и медиа. Оценка заявок проводится в несколько этапов. Процедура голосования жюри осуществляется с соблюдением принципов независимости и конфиденциальности.

Сроки проведения

Ключевые этапы:

приём заявок – до 24 марта (включительно);

формирование шорт-листа – до 31 марта;

оплата оргвзноса – до 10 апреля;

защита проектов – 13-16 апреля;

церемония награждения – дата и место будут объявлены позже.

Церемония награждения традиционно станет итоговой точкой Премии и настоящим праздником спортивного бизнеса, объединив профессиональное сообщество и став площадкой для объявления лауреатов. Подача заявок на участие осуществляется через официальный сайт Премии.