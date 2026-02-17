Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Стартовал приём заявок на IX Премию СБК

Стартовал приём заявок на IX Премию СБК
Комментарии

«СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» объявляет о начале приёма заявок на IX Премию СБК – ключевую награду в сфере спортивного бизнеса в России и на международной арене. Премия ежегодно объединяет проекты, компании и управленцев, которые формируют современную спортивную индустрию и задают ориентиры для рынка.

Премия уже в девятый раз объединит лидеров среди спортивных объектов, клубов, лиг, федераций, спонсоров, девелоперов, производителей и других организаций спортивной отрасли. Участники Премии демонстрируют то, как развивается спортивный бизнес: от инфраструктурных проектов и управления объектами до маркетинга, коммерции, цифровых решений и новых форматов взаимодействия с аудиторией.

Фото: Премия СБК

В 2026 году Премия СБК проходит в обновлённом формате: представлено 26 номинаций, из которых 10 – новые.
Впервые в рамках Премии СБК выделен отдельный блок онлайн-номинаций. Наряду с новым форматом, также сохраняются традиционные офлайн-номинации.

Лауреатов определяет независимое жюри, в состав которого входят более 200 экспертов отрасли – представители спортивных организаций, бизнеса и медиа. Оценка заявок проводится в несколько этапов. Процедура голосования жюри осуществляется с соблюдением принципов независимости и конфиденциальности.

Сроки проведения
Ключевые этапы:

  • приём заявок – до 24 марта (включительно);
  • формирование шорт-листа – до 31 марта;
  • оплата оргвзноса – до 10 апреля;
  • защита проектов – 13-16 апреля;
  • церемония награждения – дата и место будут объявлены позже.

Церемония награждения традиционно станет итоговой точкой Премии и настоящим праздником спортивного бизнеса, объединив профессиональное сообщество и став площадкой для объявления лауреатов. Подача заявок на участие осуществляется через официальный сайт Премии.

Материалы по теме
«Хочется чуть притормозить». Есипенко — о подготовке к Турниру претендентов — 2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android