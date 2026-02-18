Скидки
Спортсмены из России приняли участие в чемпионате Европы IISA по ледовому плаванию

Спортсмены из России приняли участие в чемпионате Европы IISA по ледовому плаванию
С 2 по 7 февраля 2026 года в Италии состоялся чемпионат Европы IISA по ледовому плаванию (плаванию в ледяной воде). В чемпионате приняли участие 511 спортсменов из 32 стран мира (Франция, Германия, Польша,
Великобритания, Италия, Словакия, Дания, Норвегия, Швейцария, Ирландия, Нидерланды, Румыния, Бельгия, Чехия, Испания, Греция, Люксембург, Турция, Финляндия, Эстония, Австрия, Болгария, Венгрия и др.).

Всероссийская федерация зимнего плавания — исторический преемник первой в СССР Федерации закаливания и зимнего плавания, основанной в 1962 году в Москве легендарным пограничником, Героем Советского Союза
Никитой Федоровичем Карацупой. Многолетняя деятельность нашей федерации неуклонно направлена на
развитие зимнего плавания как вида спорта, закаливания и физической культуры, оздоровление нации. Мы проводим масштабные физкультурно-спортивные мероприятия на территории Российской Федерации, интегрируем их в повседневную жизнь общества, вовлекаем широкие слои населения в занятия физической культурой и спортом, способствуем патриотическому и нравственному воспитанию. Зимние пловцы команды Всероссийской федерации зимнего плавания достойно защищают честь нашей страны на международной арене, являются многократными чемпионами, призёрами и рекордсменами мира по зимнему плаванию и плаванию в ледяной воде.

Команда российских спортсменов выиграла 54 медали в индивидуальных дисциплинах по возрастным группам: 21 золотую, 25 серебряных и восемь бронзовых, 29 медалей в финальных заплывах, в том числе 13 золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых. Команда стала победителями, заняв первое и третье места в смешанных командных эстафетах 4×50 м вольным стилем, 4×50 м комплексным плаванием, а также заняв первое место в смешанной командной эстафете 4×250 м вольным стилем. На чемпионате Европы российские пловцы установили новые мировые рекорды на дистанциях 50 м брассом, 50 м баттерфляем, 100 м вольным стилем, а также в эстафетных заплывах 4×50 м вольным стилем и 4×50 м комплексным плаванием.

