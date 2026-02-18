Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Министр спорта рассказал, когда российским спортсменам могут вернуть флаг и гимн

Министр спорта рассказал, когда российским спортсменам могут вернуть флаг и гимн
Комментарии

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал, когда российским спортсменам могут вернуть флаг и гимн.

– Должен пройти исполком МОК. Исполком – это неоднородная среда, там есть разные мнения. Но с юридической точки зрения вопрос решён. Никаких двойных толкований нет. Есть консенсус, что мы соответствуем Олимпийской хартии, что причины нашего отстранения в 2023 году устранены. Мы ничей спортивный суверенитет не нарушаем.

– А что должно произойти на исполкоме МОК с процедурной точки зрения? Голосование?
– Обсуждение и голосование. Скорее всего, это будет после Олимпийских и Паралимпийских игр. Где-то, наверное, в апреле-мае. Но это не наш монастырь, мы не можем настаивать, только обращаться и просить. Что я и делаю.
Если МОК не будет выносить наш кейс на обсуждение, мы, конечно, пойдём в суд. Линия отсечки — май. И мы пойдём в суд не просто с требованием восстановить Олимпийский комитет России в правах, но будем подавать коммерческий иск в швейцарские гражданские суды, потому что мы теряем деньги, которые тратим на подготовку спортсменов, не допущенных к соревнованиям из-за решения МОК. Неправомерного решения, по нашему мнению. Тут есть причинно-следственная связь: мы теряем деньги, потому что нас незаконно не пускают. Я убеждён, что швейцарские суды встанут на нашу сторону, потому что там с правосудием нормально всё, — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Материалы по теме
«Линия отсечки – май». Министр спорта о судах с МОК, лимите и «растворившихся» миллиардах
Эксклюзив
«Линия отсечки – май». Министр спорта о судах с МОК, лимите и «растворившихся» миллиардах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android