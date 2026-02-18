Скидки
Министр спорта рассказал, сколько спортсменов погибло или было ранено в ходе СВО

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал, что в ходе СВО погибло или было ранено более 250 профессиональных спортсменов.

«И, кстати, по поводу погибших спортсменов, о которых украинцы говорят. Мы ведь тоже посчитали. Эти данные есть, я готов их озвучить. У нас во время этого конфликта под бомбами украинских вооружённых сил погибло или было ранено более 250 профессиональных спортсменов. Ну, что? Будем мериться тем, сколько спортсменов погибло? А сколько спортсменов погибло в Иране? В Израиле? В Палестине? Идут конфликты, люди гибнут. Не надо на этом спекулировать», — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

