Дегтярёв: было очень удобно пропагандировать изоляцию. Нас не пускают — и хорошо

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал, какой кейс, связанный с возвращением российских спортсменов, считает самым удачным.

«Я могу сказать, все победы в судах – это следствие проводимой политики, за которую я отвечаю перед президентом и народом. Например, горжусь тем, что многие федерации возглавили крупные предприниматели. Многих я просил лично. Так что принимаемые решения – это следствие нового курса. Курса не на изоляцию. Ведь до этого ряд функционеров был настроен на то, чтобы пропагандировать изоляцию и прикрывать собственные огрехи — это же очень удобно. Нас не пускают — и хорошо, не нужно отвечать за результат. Но это многослойная история. Просто вернуться мало — надо же будет ещё и достойно выступать. Если бы мы ещё годик-другой провели в изоляции, вообще бы ничего не осталось от спорта высших достижений», — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.