«Замолчите, если не разбираетесь». Дегтярёв — критикам восстановления отношений с ВАДА

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался о восстановлении отношений со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

– Отправленный в ВАДА взнос нашёлся?

– Сейчас деньги снова вернулись к нам. Но мы всё сделаем. У нас есть деньги, у нас есть воля — всё урегулируем.

– ВАДА готово ждать?

– Ждут. Я недавно в Ташкенте виделся с президентом ВАДА Витольдом Банькой, и мы эту тему с ним обсуждали, я дал ему несколько предложений. Мяч на их стороне. Наш платёж в ЮНЕСКО прошёл, а это Франция, тоже Евросоюз. Так почему аналогичный платёж не принимает коммерческий банк, в котором размещены счёта ВАДА? Ну, смените банк на тот, который этот платёж примет. Деньги же уходят из России, но возвращаются. Вот уже три транзакции вернулись. Так что это процедурный вопрос. Он будет урегулирован.

– Люди по-прежнему говорят, мол, зачем вы отправляете им деньги?

– Да я этим критикам прямо говорю: «Замолчите, если вы не разбираетесь в вопросе!» Прямой сигнал им посылаю: «Не говорите ничего, раз вы не отвечаете за свои слова ни перед кем». Отвечаю каждому такому критику: «Платим затем, чтобы ваши дети имели возможность стать чемпионами, могли выехать на международные соревнования, победить, чтобы ими гордилась вся страна», — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.