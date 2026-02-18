Министр спорта Дегтярёв: украинские спортивные функционеры надоели, замучили уже всех

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал о процессе возвращения россиян на международные турниры в командных видах спорта.

«Что касается футбола, там любое слово в ту или иную сторону вызывает эмоции. И УЕФА, и ФИФА, конечно, находятся под давлением. Но я желаю им быть последовательными и смелыми. Мы с ними работу ведём, находимся в контакте. Заметно, что там украинская сторона оказывает сильное давление. Но украинские спортивные функционеры уже надоели всем, замучили уже всех. На поле боя выясняйте отношения с Россией, но при чём здесь спорт? Это уже общее мнение мирового спортивного сообщества. И последние решения МОК по украинскому спортсмену на Олимпиаде это подтверждают. Есть правила, которые надо соблюдать всем. Они будут уроком не только украинцам, но и всем остальным. В Олимпийской хартии записано, что никакой политической пропаганды на соревнованиях быть не должно. Флаг страны — и всё», — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.