Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался об идее не пускать в Россию спортсменов, выступающих за другие страны.

– Несколько дней назад вы сделали резонансное заявление, что спортсменов, выступающих за другие страны, не стоит пускать в Россию…

– Это была медиаинтервенция. Вот зачем мы с вами сейчас общаемся? Чтобы не было информационного вакуума. Министр должен задавать тренды, а все остальные — их комментировать. Видите, как моё высказывание всех всколыхнуло. Мои оппоненты ничего не поняли, постят видео, которое за счёт этого набирает дополнительно тысячи просмотров, в том числе среди тех, кто никогда бы и не посмотрел интервью с министром спорта.

А если говорить об отъезжающих и меняющих гражданство спортсменах, все понимают, что нужно принимать меры. Это вообще безобразие. Кинул паспорт и уехал. Некоторые ведут себя спокойно, а некоторые ещё и поливают Россию грязью. Поэтому первой ласточкой был приказ о лишении спортивных званий. Следующим этапом, мы к этому снаряду однозначно подойдём, будут или юридически обязывающие соглашения финансового характера, или штрафные санкции и обязанность возместить государству финансы, которые мы тратим на подготовку атлетов. Меры будут. Так просто мы это не оставим.

Но запрещать въезд, конечно, не будем. Мы не такие. Пусть все приезжают, однако тренироваться бесплатно на российских объектах спорта мы им не дадим. А то получается, что тренируются здесь, а выступают там, — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.