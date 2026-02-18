«Половину вычеркнуть из-за сомнительной репутации!» Дегтярёв — о депутатах-спортсменах

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался о сомнительной репутации депутатов-спортсменов.

– Кстати, а как вам сюрреалистический сюжет, что в парламенте России заседают олимпийские чемпионы из сборных других стран. Это же дикость! Широкие народные массы об этом знают? Нет! А как это получилось?

– Хороший вопрос. Никто это не афиширует.

– Скоро опять выборы грядут, партии будут формировать списки. И я бы партиям посоветовал всех спортсменов, которые включаются в списки и выдвигаются на выборах, согласовать с Олимпийским комитетом России или Минспортом, чтобы не сесть потом в лужу перед избирателями. Уверяю, там половину стоит вычеркнуть из-за сомнительной репутации! — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.