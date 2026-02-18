Министр спорта: спортсменов без управленческого опыта во главе федераций быть не должно

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался о спортсменах без управленческого опыта во главе федераций.

«Надоели разговоры о том, что кто-то там разбирается в спорте и он сейчас порулит… Мы уже видим, как нарулили в некоторых видах спорта. Спортсмен может быть руководителем, только если он имеет соответствующее образование, команду и желательно опыт управления большими процессами, например, бизнесом. Такие примеры есть. Но этот человек – в первую очередь управленец и только потом бывший спортсмен, а не наоборот.

У меня позиция жёсткая. С любовью отношусь ко всем спортсменам, но их работа – побеждать на соревнованиях. Если хотят управлять – пусть учатся, набираются опыта и тогда возвращаются. Спортсменов, если они не получили дополнительного образования и управленческого опыта, во главе федераций быть не должно», — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.