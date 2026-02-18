«Миллиарды рублей растворялись». Дегтярёв — об отчислениях букмекеров на спорт

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался об отчислениях букмекеров на спорт.

«Я же говорю о наших 2,25% отчислений на спорт. Вот здесь мы провели серьёзную ревизию в 2024 году. И вместе с надзорными органами увидели, что эти средства идут абсолютно без контроля транзитом в общественные организации, то есть в федерации. По закону мы не можем туда зайти и проверить, куда ушли выделенные деньги. Поэтому это были три года пиршества, понимаете? Миллиарды рублей растворялись в общественных организациях. Где-то их добросовестно тратили, где-то – нет. Но в целом это была такая вольница, что даже Махно, наверное, позавидовал бы.

Поэтому теперь все средства аккумулируются в специальном фонде. И первая заявочная кампания на 12 миллиардов уже завершена. Сейчас экспертный совет фонда взвешивает и анализирует все заявки федераций, выставляет баллы и выходит на попечительский совет. Попечительский совет заявки рассмотрит, утвердит, и с 4 марта по графику начнётся финансирование федераций. Теперь всё прозрачно, счётно, и это юридически обязывающие решения. Все деньги даются, можно сказать, под расчёт. Вот это настоящая революция», — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.