Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Не стало титулованного гроссмейстера из Нидерландов Яна Тиммана

Не стало титулованного гроссмейстера из Нидерландов Яна Тиммана
Ян Тимман
Комментарии

В среду, 18 февраля, в возрасте 74 лет скончался нидерландский шахматист Ян Тимман. Об этом сообщило издание NOS.nl.

Тимман считается одним из самых известных гроссмейстеров в своей стране. Он играл вместе с титулованными советскими спортсменами Анатолием Карповым и Борисом Спасским. Тимман получил прозвище The best of the West («Лучший на Западе». — Прим. «Чемпионата»). Покойный шахматист сумел достичь второй позиции в мировом рейтинге в 1982 году.

В 1981 и 1985 годах Яну Тимману удалось одержать победы на турнире Hoogovens (ныне — Tata Steel). В 1993 Тимман и Карпов сошлись в матче за звание чемпиона мира. Отечественный игрок оказался сильнее со счётом 12,5:8,5.

Материалы по теме
«Я никого не боюсь!» 14-летний шахматный гений из Турции разносит супергроссмейстеров
«Я никого не боюсь!» 14-летний шахматный гений из Турции разносит супергроссмейстеров
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android