Не стало титулованного гроссмейстера из Нидерландов Яна Тиммана

В среду, 18 февраля, в возрасте 74 лет скончался нидерландский шахматист Ян Тимман. Об этом сообщило издание NOS.nl.

Тимман считается одним из самых известных гроссмейстеров в своей стране. Он играл вместе с титулованными советскими спортсменами Анатолием Карповым и Борисом Спасским. Тимман получил прозвище The best of the West («Лучший на Западе». — Прим. «Чемпионата»). Покойный шахматист сумел достичь второй позиции в мировом рейтинге в 1982 году.

В 1981 и 1985 годах Яну Тимману удалось одержать победы на турнире Hoogovens (ныне — Tata Steel). В 1993 Тимман и Карпов сошлись в матче за звание чемпиона мира. Отечественный игрок оказался сильнее со счётом 12,5:8,5.