В Москве пройдёт конференция TRAILCONF для организаторов спортивных мероприятий

20 марта в Москве, в пространстве Pulsar, состоится специализированная конференция для организаторов спортивных событий TRAILCONF, которая объединит более 200 представителей индустрии со всей страны.

Мероприятие пройдёт в третий раз и соберёт профессионалов, занимающихся созданием и развитием спортивных стартов различных форматов — от локальных забегов до масштабных серийных проектов.

TRAILCONF — это профессиональная площадка для обмена опытом, обсуждения актуальных отраслевых вызовов и поиска практических решений для организаторов. В программе — выступления экспертов индустрии, кейсы реализованных проектов, аналитика рынка, разборы управленческих и операционных решений, а также панельные дискуссии по ключевым вопросам развития спортивных событий.

Среди спикеров выступят представители крупнейших спортивных организаций, таких как Лига Героев, IronStar, Russia Running, X-Waters, Национальная ассоциация трейла и другие.

Фото: Trailconf

Фото: Trailconf

Особое внимание во время конференции будет уделено темам безопасности мероприятий, медицинского сопровождения, риск-менеджмента, маркетинга, взаимодействия с участниками и партнёрами, а также вопросам масштабирования стартов и повышения их устойчивости.

Конференция ориентирована на специалистов, принимающих решения: руководителей проектов, организаторов забегов, представителей спортивных серий, подрядчиков, сервисных компаний и поставщиков решений для индустрии спортивных событий.

Участие в TRAILCONF даёт возможность:

– получить практические инструменты для развития собственных проектов;

– установить профессиональные контакты с коллегами из разных регионов;

– познакомиться с актуальными трендами индустрии;

– найти новых партнёров и подрядчиков;

– усилить экспертизу команды.

Фото: Trailconf

Организаторы отмечают, что миссия конференции — развитие профессионального сообщества и повышение качества спортивных мероприятий в стране через обмен опытом, знаниями и лучшими практиками.

Регистрация открыта на официальном сайте конференции.