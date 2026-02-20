В России продолжается приём заявок на второй поток СпортТех Акселератора «Сколково»

СпортТех Акселератор – бесплатная образовательная программа Технопарка «Сколково», ориентированная на стартапы в сфере спорта. Проект направлен на развитие технологических решений для индустрии и поддержку молодых компаний.

Первый поток прошёл осенью прошлого года. В нём приняли участие более 150 компаний. Второй поток стартует 24 марта. К участию допустят проекты, прошедшие предварительную экспертизу. В течение двух месяцев команды будут работать с экспертами отрасли, получать обратную связь и дорабатывать свои продукты.

Среди спикеров заявлены Владимир Волошин (IronStar, «МойФитнес.рф»), Руслан Медведь (CEO «Пари»), Эдуард Безуглов (ФК ЦСКА), Максим Гафуров (СД КХЛ), Артём Потапов («Яндекс СпортТех»), Наиль Измайлов (ФНЛ), Алексей Шляпников («Вспорте»), Александра Савраева (СБК) и другие представители спортивного бизнеса.

Лучшие проекты получат возможность представить свои разработки на демодне перед инвестиционными фондами.

Участие в программе бесплатное. Подать заявку могут проекты, создающие продукты и технологии для спорта. Приём заявок продлится до 13 марта.