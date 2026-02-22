«КПРФ» стал обладателем Кубка России по футзалу сезона-2025/2026

Сегодня, 22 февраля, московский мини-футбольный клуб «КПРФ» стал победителем Кубка России. В матче за титул игроки «КПРФ» обыграли «Норильский никель» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 3:3 (5:4 пен.).

Футзал. Кубок России-2025/2026. Финал:

«КПРФ» Москва — «Норильский никель» Норильск — 3:3 (5:4 пен.).

Голы: 0:1 — Жоннас, 0:2 — Кудзиев, 1:2 — Крыкун, 2:2 — Шведко (Асадов), 3:2 — Жуау Гилерме (Шимбинья), 3:3 — Антошкин.

Пенальти: 0:0 — Кудзиев (перекладина), 1:0 — Жуау Гилерме, 1:1 — Антошкин, 1:1 — Игор Мота (штанга), 2:1 — Абрамович, 2:1 — Ниязов (Виллиан Дорн), 3:1 — Саносян, 3:2 — Шимбинья, 3:2 — Нандо (мимо), 3:3 — Асадов, 4:3 — Жоннас, 4:4 — Крыкун, 4:4 — Шакиров (Салахов), 5:4 — Заболонков.

«КПРФ» стал победителем Кубка России и в прошлом сезоне, обыграв в финале «Норильский никель» со счётом 7:2.

Ранее «КПРФ» выиграл Кубок лиги — 2025/2026, одолев в финальном матче турнира «Синару» из Екатеринбурга. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 3:2 в пользу столичного клуба.