Россиянка Анна Калмыкова одержала победу в вольных упражнениях на этапе Кубка мира

Комментарии

17-летняя российская гимнастка Анна Калмыкова стала победительницей в вольных упражнениях на этапе Кубка мира, который проходил в Котбусе (Германия). Она набрала 13,333 балла.

Второе место заняла японка Айко Сугихара с 13,133 балла. Тройку сильнейших замкнула итальянка Эмма Пуато (12,933).

Ранее Калмыкова показала лучший результат в опорном прыжке. Россиянин Александр Карцев выиграл серебро в упражнениях на параллельных брусьях и бронзу на перекладине. Савелий Съедин стал третьим на параллельных брусьях, а Милана Каюмова — в упражнениях на бревне.

Российские гимнасты допущены до международных соренований в нейтральном статусе.

