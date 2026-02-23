Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Чеховские медведи» проиграли команде «Мешков Брест» в матче SEHA-лиги

«Чеховские медведи» проиграли команде «Мешков Брест» в матче SEHA-лиги
Комментарии

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» уступил команде «Мешков Брест» из Бреста (Беларусь) в рамках очередного тура предварительного этапа «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League сезона-2025/2026. Матч прошёл в Чехове и завершился со счётом 30:32.

Гандбол. SEHA — Gazprom League. «Дивизион Восток». Предварительный этап:

«Чеховские медведи» (Чехов) – «Мешков Брест» (Брест) – 30:32.

В розыгрыше турнира сезона-2025/2026 принимают участие шесть клубов из России и Беларуси: «Зенит (Санкт-Петербург), «Чеховские медведи» (Чехов), «Виктор» (Ставрополь), «Мешков Брест» (Брест), «СКА-Минск» (Минск), «Машека» (Могилёв).

Материалы по теме
Рубикон позади. Гандбольный ЦСКА выиграл у «Зенита» битву за лидерство
Рубикон позади. Гандбольный ЦСКА выиграл у «Зенита» битву за лидерство
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android