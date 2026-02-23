«Чеховские медведи» проиграли команде «Мешков Брест» в матче SEHA-лиги

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» уступил команде «Мешков Брест» из Бреста (Беларусь) в рамках очередного тура предварительного этапа «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League сезона-2025/2026. Матч прошёл в Чехове и завершился со счётом 30:32.

Гандбол. SEHA — Gazprom League. «Дивизион Восток». Предварительный этап:

«Чеховские медведи» (Чехов) – «Мешков Брест» (Брест) – 30:32.

В розыгрыше турнира сезона-2025/2026 принимают участие шесть клубов из России и Беларуси: «Зенит (Санкт-Петербург), «Чеховские медведи» (Чехов), «Виктор» (Ставрополь), «Мешков Брест» (Брест), «СКА-Минск» (Минск), «Машека» (Могилёв).