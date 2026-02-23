Международная федерация скалолазания допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе

Международная федерация спортивного скалолазания (World Climbing) допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Также к стартам допущены спортсмены из Беларуси.

«Разрешить участие спортсменов и представителей команд с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях в рамках действующей политики в отношении нейтральных спортсменов», — сказано в заявлении организации.

Решение было принято в ходе заседания исполкома World Climbing, которое прошло 10–11 февраля в Турине. При этом проведение международных стартов на территории России и Беларуси запрещено до дальнейшего уведомления.