Губерниев привёл слова Петра I, рассуждая о возможном возвращении России в мировой спорт

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о перспективе возвращения российских атлетов на международную арену.

«Радуйся малому, тогда и большое придёт», — говорил Пётр Великий. Команде Михаила Дегтярёва, всем тем, которые в федерациях пытаются достучаться до мировых организаций, нужно продолжать работу. Мы потихонечку возвращаемся. В летних видах спорта ситуация иная, зимой похуже, но дорогу осилит идущий, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Сборную России и российских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях в 2022 году после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.