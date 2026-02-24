Семерых российских гимнастов допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Пресс‑служба Международной федерации гимнастики сообщила о допуске семерых российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В этом качестве смогут выступать представляющие художественную гимнастику Арина Лаврёнова, София Лобова, Нонна Нянина и Алёна Селивёрстова, выступающие в спортивной акробатике Динара Айсина и Екатерина Перфилёва, а также Данила Кудинов, дисциплиной которого является спортивная аэробика.

Ранее российских и белорусских спортсменов, соответствующих требованиям о нейтральном статусе, допустила к участию в международных стартах Международная федерация спортивного скалолазания.

