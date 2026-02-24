Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Я не видел себя человеком». Фелпс — о проблемах с самовосприятием во время карьеры

«Я не видел себя человеком». Фелпс — о проблемах с самовосприятием во время карьеры
Комментарии

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс поделился, что испытывал проблемы с ментальным здоровьем и восприятием себя на протяжении карьеры.

«Не хочу, чтобы мои дети плавали, чтобы они пережили то, что переживал я на протяжении 20 лет, будучи в сборной США. Мне не очень хотелось говорить о своём пути к ментальному здоровью, но это то, какой я есть.

На протяжении своей карьеры я смотрел в зеркало и видел нечто в очках и шапочке, а не человека с бородой, хвостиком и начинающейся сединой. Иначе говоря, я не видел человека с эмоциями. Я видел себя парнем, который выиграл некое количество золотых медалей и побил несколько мировых рекордов. Я никогда не видел себя человеком», — цитирует Фелпса AS.

Материалы по теме
Дутые рекорды. Почему достижения Клебо на Олимпиаде нельзя воспринимать всерьёз
Опрос
Дутые рекорды. Почему достижения Клебо на Олимпиаде нельзя воспринимать всерьёз
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android