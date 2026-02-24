«Я не видел себя человеком». Фелпс — о проблемах с самовосприятием во время карьеры

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс поделился, что испытывал проблемы с ментальным здоровьем и восприятием себя на протяжении карьеры.

«Не хочу, чтобы мои дети плавали, чтобы они пережили то, что переживал я на протяжении 20 лет, будучи в сборной США. Мне не очень хотелось говорить о своём пути к ментальному здоровью, но это то, какой я есть.

На протяжении своей карьеры я смотрел в зеркало и видел нечто в очках и шапочке, а не человека с бородой, хвостиком и начинающейся сединой. Иначе говоря, я не видел человека с эмоциями. Я видел себя парнем, который выиграл некое количество золотых медалей и побил несколько мировых рекордов. Я никогда не видел себя человеком», — цитирует Фелпса AS.