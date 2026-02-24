Фелпс раскритиковал действия Федерации плавания США в преддверии ОИ-2028

23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс обрушился с критикой на действия Федерации плавания США (USA Swimming) в преддверии Олимпийских игр — 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

«Мы доминировали на протяжении 10-летий, но нас догнал остальной мир. Австралия каждый раз поднимается на пьедестал, многие другие страны тоже слушают свой гимн. Многие тренируются в США, в наших университетах. Надеюсь, перед Олимпиадой в Лос-Анджелесе что-то изменится, потому что мы отстаём».

Фелпс также заявил, что пытался донести своё мнение до Федерации плавания США, но получил грубый отказ.

«Они хлопнули дверью перед моим лицом и сказали, чтобы я проваливал. Это тяжело, очень тяжело, но единственное, чего я хочу — помочь спортсменам. Мне кажется, к ним относятся не так, как это должно быть. Нужна большая гласность, подотчётность, а спортсмены должны становиться приоритетом. Я никогда не ощущал, что меня считают приоритетом.

Меня заботит нехватка лидеров в преддверии Олимпиады-2028, учитывая, что последние Игры были не очень удачными. Поиск генерального директора у них занял 372 дня — это как вообще? Не существует ни одной компании или организации, которая бы так медлила. Я был готов помочь, но прошлый руководитель национальной команды мне сказал, что вообще не понимает, о чём я говорю. К спортсменам надо относиться лучше, и я не остановлюсь, пока не добьюсь этого», — цитирует Фелпса AS.