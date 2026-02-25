В Сочи стартовали Зимние спортивные игры «Роснефти»

25 февраля открылись XIV Зимние спортивные игры «Роснефти». До 28 февраля сильнейшие спортсмены-нефтяники из 34 дочерних предприятий Компании будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне и хоккее.

Программу состязаний открывает хоккейный турнир в ледовом дворце «Айсберг». Матчи будут проходить ежедневно в трёх дивизионах – Суперлиге, Высшей и Первой лигах, а финал состоится 28 февраля.

На высоте 1500 метров в комплексе «Лаура» пройдут соревнования по лыжам и биатлону. В этом году в биатлоне ожидается интересное изменение: спортсмены впервые будут стрелять не только из положения лёжа, но и стоя. Это новшество значительно повысит требования к физической подготовке и психологической устойчивости участников. Состязания включают мужские и женские гонки, а также эстафету.

Развитие спорта является одним из ключевых направлений социальной политики «Роснефти». С 2005 года Компания ежегодно проводит зимние и летние игры.