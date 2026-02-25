Скидки
«Это безобразие». Велогонщик Закарин — о неполноценном допуске россиян до Олимпиады-2026

Известный российский велогонщик Ильнур Закарин ответил, следил ли он за Олимпийскими играми — 2026, а также назвал допуск лишь 13 российских спортсменов до них безобразием.

– Ильнур, вы наблюдали за зимней Олимпиадой? За какими видами спорта следили?
– В первую очередь за теми, где допустили российских спортсменов. Мне нравятся лыжные гонки, болел за наших лыжников Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву. Также следил за результатами шорт-трека. Несмотря на то что наших не допустили, наблюдал за хоккейным турниром. А то, что на эти Игры по политическим причинам допустили всего 13 человек из России, – конечно, был разочарован. На мой взгляд, это неправильно. Обидно за профессиональных спортсменов, которые огромное количество времени тратят на подготовку к соревнованиям и в конечном итоге их не допускают до таких значимых турниров. К примеру, у нас в России очень сильная лыжная школа, и когда до старта в конечном итоге допустили всего двоих спортсменов – это безобразие, – цитирует Закарина «Татар-информ».

