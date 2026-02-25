«Родной, ты сможешь». Ильнур Закарин — о самом ярком моменте в карьере

Известный российский велогонщик Ильнур Закарин рассказал, какой момент в своей спортивной карьере считает одним из наиболее запоминающихся.

– Можете выделить наиболее запоминающиеся моменты из своего спортивного прошлого?

– Я травмировался во время гонки на Джиро д’Италия, которая длилась 21 день, упал с обрыва, сломал ключицу и лопатку. И у меня было всего две недели, чтобы подготовиться к «Тур де Франс». Я проходил реабилитацию в Германии день и ночь, было очень тяжело. В конечном итоге за две недели я восстановился и стартовал.

Перед гонкой в отеле я дал спортивному директору номер моей супруги и попросил позвонить моей жене и соединить меня с ней по рации, если буду выигрывать. Я сказал, что это подействует на меня воодушевляюще. Сказал так и забыл про это. И вот я еду в гору первым на 18-м этапе «Тур де Франс» и чувствую, что победа близка. Сзади меня колумбиец, и он отстаёт от меня всего на 15 секунд, а остаётся полтора километра. И в этот момент шум, горы и плохая слышимость, но через рацию я слышу в ухо голос жены: «Родной, ты сможешь». Я помню, в тот момент у меня мурашками всё тело покрылось. Я хотел ответить через рацию, но у меня уже не было сил. В тот момент я заметно ускорился и выиграл эту гонку, — цитирует Закарина «ТИ-Спорт».