Стали известны подробности состоянии шорт-трекистки, получившей травму глаза на Олимпиаде

Камила Селлье
Представитель польской делегации на Олимпиаде-2026 Конрад Неджвецкий поделился информацией о состоянии шорт-трекистки Камилы Селлье. Девушка пострадала во время одного из забегов на дистанции 1500 м. Во время падения конёк одной из соперниц задел лицо Селлье. Врачи диагностировали у неё отёк глаза и рассечение щеки. Спортсменке оперативно оказали помощь прямо на арене, после чего унесли со льда на носилках для дальнейшего обследования.

«Камила выписалась из больницы в понедельник. Теперь нам нужно дождаться результатов дополнительных обследований. На следующей неделе у нас ещё один приём в Милане, где её лечение уже началось. Мы также хотим провести всевозможные обследования в Польше. Имеем лучших специалистов, в том числе в области спортивной медицины. Сначала её глаз был полностью закрыт из-за отёка, но сейчас стало лучше. Камиле всё ещё немного больно, но она в хорошем настроении и чувствует себя хорошо», — приводит слова Неджвецкого RMC Sport.

